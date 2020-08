Spaziergänge für Senioren – Projekt «Zämegolaufe» kommt nach Bülach Personen, die über 60 Jahren alt sind, sollen in Bülach künftig an organisierten Spaziergängen teilnehmen können. Bis es so weit ist, dürfte es noch ein paar Monate dauern. Flavio Zwahlen

Dieses Foto eines Spaziergangs von «Zämegolaufe» wurde vor Corona gemacht. Nun wird viel Wert darauf gelegt, dass die Hygienevorschriften stets eingehalten werden. Foto: Netzwerk für Bewegung und Begegnung

Die Idee von «Zämegolaufe» ist simpel: Menschen ab 60 Jahren treffen sich regelmässig zum Spazieren und bleiben so miteinander verbunden und aktiv. Als erste Gemeinde im Unterland möchte nun Bülach ein solches Angebot auf die Beine stellen. Dafür sucht das Netzwerk für Bewegung und Begegnung (NFBB) im Auftrag der Stadt nun zwei bis fünf Personen, die Freude an der Bewegung in der Natur und am Umgang mit Menschen haben. Ihre Aufgabe wird es sein, verteilt in Bülach sechs Spazierwege zu finden, die zwischen zwei und zehn Kilometer lang sind.