Christian Meissner – Prominenter Zugang bei der Credit Suisse Der Ex-Investment-Banking-Chef der Bank of America, Christian Meissner, übernimmt bei der Credit Suisse eine Führungsposition im Geschäft mit vermögenden Kunden.

Der Österreicher übernimmt die Co-Leitung des International Wealth Management Investment Banking Advisory: Christian Meissner. (Archivbild) Bloomberg

Die Grossbank Credit Suisse erhält einen prominenten Zugang. Christian Meissner, ehemaliger Chef des Investment Banking der Bank of America, übernimmt eine Führungsposition im Geschäft mit vermögenden Kunden bei der Credit Suisse.

Meissner werde Co-Leiter des International Wealth Management Investment Banking Advisory (IWM IBA) und Vice Chairman Investment Banking, teilte die CS am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Aus diesem Grund trete er per sofort aus dem Verwaltungsrat von Julius Bär zurück, gab Julius Bär bekannt.

Meissner stosse per 26. Oktober zur Credit Suisse, hiess es weiter. Gemeinsam mit Babak Dastmaltschi, dem Chairman Strategic Clients IWM und Co-Leiter IWM IBA, werde Meissner die Umsetzung der Strategie für vermögende Unternehmerkunden vorantreiben.

Als Vice Chairman Investment Banking werde der Österreicher auf seine langjährigen Unternehmens- und Private-Equity-Beziehungen weltweit zurückgreifen können.

Meissners Name war bei der Nachfolge von UBS-Konzernchef Sergio Ermotti ebenfalls genannt worden. Die UBS entschied sich dann für Ralph Hamers, der sein Amt am 1. November 2020 antritt.

SDA/chk