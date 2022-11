Zukunft des Hauses Konstruktiv – Promis wollen Museum an der Sihl halten – und brüskieren einen alten Bekannten Eine Petition verlangt, dass das Haus Konstruktiv im EWZ-Gebäude bleiben darf. Deshalb überdenkt Steff Fischer nun den Auftrag, für das Haus einen neuen Standort zu finden. Ev Manz

2025 soll in das Unterwerk Selnau eine Energiezentrale kommen, deshalb verlängert das EWZ die Mietverträge mit dem Museum Haus Konstruktiv nicht. Foto: Boris Müller