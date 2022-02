Paul Givan zieht Konsequenzen – Protest gegen Brexit-Regeln: Nordirischer Regierungschef tritt ab Paul Givan hat seinen Rücktritt angekündigt. Damit verschärft sich der Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll.

Die Lage spitzt sich zu: Der zurücktretende Paul Givan spricht in Belfast vor den Medien. Foto. Charles McQuillan (Getty Images/3. Februar 2022)

Der nordirische Regierungschef Paul Givan kündigte in Belfast aus Protest gegen vereinbarte Brexit-Regeln für Nordirland seinen Rücktritt an. «Heute geht zu Ende, was das Privileg meines Lebens war – als Erster Minister Nordirlands zu dienen», sagte Givan von der protestantisch-unionistischen Partei DUP am Donnerstagabend zu Medienleuten. Oft habe er die Bürde gespürt, die mit diesem Amt einhergehe, sagte der Politiker.

Zuvor hatte sich der Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll, das die britische Regierung im Zuge des Brexits mit der EU ausgehandelt hatte, zugespitzt. Der nordirische Agrarminister Edwin Poots von der DUP kündigte im Alleingang an, die mit der EU vereinbarten Zollkontrollen auf britische Importe zu stoppen. Die britische Regierung stellte sich hinter diesen Schritt. Die EU-Kommission, die Koalitionspartei Sinn Fein und das benachbarte Irland kritisierten die Ankündigung hingegen scharf als gesetzeswidrig.

Damit kann die sorgfältig austarierte Einheitsregierung zwischen der protestantisch geprägten DUP, die für die Union mit Grossbritannien eintritt, und der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein, die eine Wiedervereinigung mit Irland anstrebt, nicht in ihrer bisherigen Form weiter bestehen. Die gleichberechtigte Vizeregierungschefin von Sinn Fein, Michelle O'Neill, müsste ebenfalls ihr Amt niederlegen. Erst seit Juni im Amt Regierungschef Givan war erst im Juni nach einem heftigen Machtkampf innerhalb der DUP ins Amt gelangt. Parteichef Jeffrey Donaldson droht seit Monaten damit, seine Minister aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll aus der Einheitsregierung abzuziehen. Das Nordirland-Protokoll sieht vor, dass die britische Provinz weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion folgt. Damit wird eine harte Grenze zu Irland vermieden, durch die es zu neuen Spannungen im früheren Bürgerkriegsgebiet käme. Allerdings ist dadurch eine innerbritische Zollgrenze entstanden. Die britische Regierung, die das Protokoll selbst ausgehandelt hatte, sowie die DUP wollen die Regelung deshalb über den Haufen werfen.

SDA/fal

