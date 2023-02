Petition eingereicht – Protest gegen den Stadtzürcher Test auf der Bellerivestrasse Mit 11’000 Unterschriften wollen bürgerliche Kreise verhindern, dass der Zürcher Stadtrat temporär zwei Spuren auf der Bellerivestrasse sperrt.

Hier auf der Bellerivestrasse will der Zürcher Stadtrat temporär zwei Spuren sperren, um mehr Platz für Velofahrer zu schaffen. (Archivbild) Foto: Urs Jaudas

Das Komitee «Nein zu unsinnigen Verkehrsversuchen und künstlichem Stau» hat am Mittwoch eine Petition mit knapp 11’000 Unterschriften an den Zürcher Regierungsrat überreicht. Darin fordert es, einen Versuch des Zürcher Stadtrats auf der Bellerivestrasse am rechten Zürichseeufer zu unterbinden.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadtzürcher Polizeivorsteherin Karin Rykart angekündigt, auf der Strasse probeweise während acht Monaten in beide Richtungen je eine Spur zu sperren. Die Stadt will die Bellerivestrasse fürs Velo attraktiver machen und testen, wie sich damit der Verkehrsablauf ändert.

Vertreterinnen und Vertreter von Mitte bis SVP, des Hauseigentümerverbands sowie von Gewerbevereinen befürchten einen «fast permanenten Stau», wie sie in einer Mitteilung schreiben. Nun müsse der Regierungsrat diese «unsinnige, ideologisch geprägte Verkehrspolitik» unterbinden. Die Kantonspolizei hat den angekündigten Versuch noch nicht bewilligt.

