Prozessflut gegen Ex-Präsidenten – Trump muss zwischen Wahlkampfbühne und Anklagebank pendeln 2024 wird der Ex-Präsident viele Gerichtstermine zu koordinieren haben. In Washington, New York, Miami und Atlanta sollen gleich vier Prozesse gegen ihn beginnen – ausgerechnet im Wahljahr. Peter Burghardt aus Washington

Muss nächsten Freitag seine Fingerabdrücke abgeben: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Foto: Brandon Bell (Getty Images)

Spätestens am kommenden Freitag hat Donald Trump wieder einen dieser Termine, die sich bei ihm seit einiger Zeit häufen. Bis zum 25. August zur Mittagszeit wird der vormalige Präsident in Atlanta erwartet, vermutlich fliegt er wie üblich in seiner Boeing 757 ein. Der früher mächtigste Mann der Welt muss sich diesmal anhören, wie ihm der Bundesstaat Georgia ein Verbrechen zur Last legt, und zwar im Gerichtsgebäude des Landkreises Fulton, der weite Teile der Millionenmetropole Atlanta umfasst.