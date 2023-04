Umstrittene Figur der Weltgeschichte – Psychopath oder Rebell: Wer war Nero wirklich? Eine neue opulente Biografie zeichnet den berüchtigtsten aller römischen Kaiser in einem überraschenden Licht. Ein Tyrann im Faktencheck. Michael Marti

War dieser Mann schlicht verrückt? Kaiser Nero, hier dargestellt von Hans Matheson in der TV-Serie «Nero – Die dunkle Seite der Macht» (2014). Foto: PD

Nur wenige antike Gestalten sind heute noch so populär wie Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, geboren am 15. Dezember 37 n. Chr., gestorben am 9. Juni 68 n. Chr. durch die eigene Hand. Nero ist als Muttermörder, Brandstifter und psychopathischer Tyrann in die Geschichte eingegangen, und er fasziniert umso mehr, als menschliche Abgründe, Obsessionen und Perversionen ihn zu charakterisieren scheinen. Bloss: Stimmt das alles?