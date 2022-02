Kanzler reist in legerem Dress – «Pulli in the air»: Scholz-Outfit beschäftigt die Stilkritiker Der Kanzler hatte auf dem Flug nach Washington einen Auftritt im Pullover. Die öffentliche Resonanz war gross.

Im Pulli in die USA: Olaf Scholz beim Gespräch vor den Journalisten. Foto: Keystone

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat bereits im Vorfeld seines Besuchs in Washington für Gesprächsstoff gesorgt. Auf dem Nachtflug in die USA kam er zum Gespräch mit den mitreisenden Journalisten in Jeans, schwarzem T-Shirt und grauem Oversize-Pulli. In den sozialen Netzwerken wurde der Auftritt des 63-Jährigen natürlich gleich zum Meme und rege kommentiert. In Tweets war von «Baumarkt-Look» die Rede, andere zogen Vergleiche mit Til Schweiger. Ein Nutzer schrieb: «Wenn Olaf Scholz das mit dem grauen Schlabberpulli auch im Oval Office und bei CNN durchzieht, könnte das Deutschlands Bild in der Welt auf Generationen hin prägen.»

Der SPD-Politiker entete aber auch Komplimente für den lockeren Stil. Andere Nutzer versuchten zu ergründen, um welches Pulli-Modell es sich denn genau handle. Und viele ärgerten sich darüber, dass Scholz’ Outfit überhaupt zum Thema gemacht wurde. «Wahrscheinlich wäre es auch ein Skandal, wenn Scholz ein Glas Stilles Wasser getrunken hätte», schimpfte ein Twitter-Nutzer.

Allerdings beteiligte sich auch die SPD-Bundestagsfraktion an der Diskussion. In Anlehnung an den Hippie-Klassiker «San Francisco» von Scott McKenzie hiess es auf ihrem Twitter-Account: «If you′re going to Washington D.C. Be sure to wear some pulli in the air.»

Was halten Sie von Olaf Scholz im Pulli? Zeugt von Bodenständigkeit – das passende Outfit um in die USA zu reisen. Eine legere Garderobe wirkt bei einem Spitzenpolitiker befremdlich – erst recht vor einem so wichtigen Besuch. Wäre er bloss für die Presse-Ansprache im Anzug erschienen, hätte es auch albern gewirkt. Haben wir keine anderen Probleme? Peinlich, dass das Outfit überhaupt zum Thema wird. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.