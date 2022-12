Gemeindeversammlung Steinmaur – Pumptrack wird angenommen und muss dann doch an die Urne Das Bauprojekt für einen Pumptrack spaltete die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung. Es kam zum Abstimmungskrimi. Astrit Abazi

Ein definitiver Entscheid zum Pumptrack von Steinmaur wird wohl erst nächstes Jahr fallen. Symbolfoto: Sabine Rock

Es blieb bis zur letzten Minute spannend an der Gemeindeversammlung von Steinmaur. 211 Stimmberechtigte hatten sich am Donnerstag in einem praktisch vollen Gemeindesaal eingefunden. «Wir haben selten so viele Leute an einer Gemeindeversammlung», öffnete Gemeindepräsident Andreas Schellenberg. Den Anwesenden war auch sofort klar, welches Geschäft so viele Interessierte angelockt hatte, nämlich der Bau eines asphaltierten Pumptracks.