SG Handball Kloten – Punktelose Unterländer müssen nicht absteigen Saisonabbruch auch in der 1. Liga. Die im vergangenen Herbst ausgetragenen Meisterschaftspartien werden nicht gewertet. red

Definitives Saisonende für den Klotener Fabian Siegrist (am Ball, im Derby gegen Andelfingens Luca Siegrist) und seine Teamkollegen. Foto: Heinz Diener

Der Zentralvorstand hat entschieden, die Meisterschaft 2020/21 bei den Aktiven (1. Liga und tiefer) abzubrechen. Neben der fehlenden Perspektive floss auch die Vereinsbefragung in die Beurteilung ein: Mehr als zwei Drittel der Rückmeldungen votierten dafür, die Meisterschaft nicht wieder aufzunehmen.

Die im vergangenen Herbst ausgetragenen Meisterschaftspartien werden nicht gewertet. Das heisst, dass die SG Kloten Handball, die in der Gruppe 2 der 1. Liga all ihre sieben Spiele verlor, nicht absteigen muss. Im Hinblick auf die nächste Saison 2021/22 ist im Aktivbereich ein Bewerbungsprozess für Aufstiege «am grünen Tisch» vorgesehen, sofern in einer Liga im Vergleich zur vorgesehenen Normgrösse freie Plätze entstehen.