Halbzeitfazit

Die Partie zwischen St. Gallen und dem FC Basel startet mit einem Feuerwerk - vor den Toren des Kybunparks. Ein paar Fans der Ostschweizer wollen in dieser besonderen Zeit ihre Mannschaft besonders unterstützen. Und es scheint zu wirken: Das Heimteam startet besser in die Partie, hat leicht mehr Spielanteile und Chancen. Doch auch der FC Basel kommt zwei, drei Mal vors Tor. Nach 20 Minuten flaut die Partie ein wenig ab, ehe die St. Galler in der 35. Minute das 1:0 erzielen: Görtler tanzt die halbe Basler Abwehr schwindlig und zirkelt den Ball an Goalie Lindner vorbei. Danach passiert nicht mehr viel, mit diesem Resultat gehen die Spieler in die Kabine.