Tod von Michail Gorbatschow – Putin bleibt der Trauerfeier fern Der russische Präsident wird am Samstag nicht an der Beerdigung von Michail Gorbatschow teilnehmen. Der offizielle Grund: Terminprobleme.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird der Trauerfeier für den verstorbenen ehemaligen sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow am Samstag fernbleiben. «Wir wissen dass die Hauptzeremonie sowie die Bestattung am 3. September stattfinden – aber der Zeitplan des Präsidenten erlaubt es ihm nicht, anwesend zu sein», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag.

Putin sei bereits ins Moskauer Krankenhaus gegangen, in dem Gorbatschow starb, und habe dort Blumen am Sarg niedergelegt. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hatte die Sowjetunion als deren letzter Präsident in den Jahren 1985 bis 1991 geführt.

Trauerfeier im Säulensaal

Für die Trauerfeier sei das in der Nähe des Kremls liegende «Haus der Gewerkschaften» mit seinem Säulensaal genehmigt worden, teilte Gorbatschows Tochter Irina der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Ob es ein Staatsbegräbnis gibt, konnte sie allerdings nicht sagen. Peskow erklärte, die Beisetzung werde Elemente eines Staatsbegräbnisses wie eine Ehrenwache und andere Formalitäten beinhalten.

Das «Haus der Gewerkschaften» war traditionell Ort für Trauerfeiern für die Staatschefs in der Sowjetunion. So wurden hier unter anderem die Leichname von Sowjetgründer Lenin und seinem Nachfolger Stalin aufgebahrt, damit das Volk von ihnen Abschied nehmen konnte.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde erst 2015 mit dem russischen Ex-Premier Jewgeni Primakow wieder ein hochrangiger Politiker im Säulensaal aufgebahrt.

Nach der Trauerfeier soll Gorbatschow auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt werden. Dort wird er neben seiner Frau Raissa liegen, die schon 1999 gestorben war. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der grösstenteils gekappten Flugverbindungen gilt es als unklar, ob überhaupt internationale Gäste zu einem Staatsbegräbnis nach Moskau kommen würden.

