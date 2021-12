Krise um die Ukraine – Putin droht mit «harten militärisch-technischen» Schritten Der russische Präsident gibt den USA die Schuld an den Spannungen, Russland werde sich wehren gegen die Bedrohung. Die Nato meldete derweil, der russische Truppenaufmarsch gehe weiter. Paul-Anton Krüger , Frank Nienhuysen

Er wirft den USA vor, Militärs Richtung russischer Grenze geschickt zu haben: Präsident Wladimir Putin. Foto: Mikhail Tereshchenko (Getty Images)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit heftigen Vorwürfen die USA für die derzeitigen Spannungen in Europa verantwortlich gemacht. «Es ist ihre Schuld», sagte der Kremlchef am Dienstag bei einem Treffen mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums. Russland sei heute «in einer Situation, etwas entscheiden zu müssen». Was exakt Putin damit meinte, sagte er nicht. Allerdings warnte er deutlich: Es verstehe sich, «dass Russland mit angemessenen militärisch-technischen Massnahmen hart auf unfreundliche Schritte reagieren wird, falls die westlichen Kollegen ihre äusserst aggressive Linie fortsetzen. Dazu haben wir volles Recht.» Er versicherte zugleich, dass er «keinen militärischen Konflikt oder Blutvergiessen» wolle.