Herr Heusgen, wann haben Sie gemerkt, dass Russland nicht mehr der Partner ist, den sich Deutschland gewünscht hat?

Im Grunde war es in der ganzen Zeit schwierig mit Russland, seit Angela Merkel 2005 die Kanzlerschaft übernahm. Die Lage verschärfte sich, als Wladimir Putin 2012 zum zweiten Mal Präsident wurde. Unter Vorgänger Dmitri Medwedew hatte es noch Liberalisierungstendenzen gegeben. Als Putin erneut an die Macht kam, merkten wir schnell, dass er die Daumenschrauben anzog: Er marginalisierte die Opposition, drangsalierte Nichtregierungsorganisationen, beschnitt die freie Meinungsäusserung. Nach den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 griff er endgültig zu Nationalismus und Imperialismus – und annektierte die Krim. Von da an war es fortdauernd schwierig.