Sein packender Roman über einen Putin-Berater erschien in Frankreich kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Seither ist der Italoschweizer international bekannt und gefragt.

Er sei zwanzig Jahre in der Nähe der Macht gewesen und habe begriffen, «dass ich Macht lieber analysiere und erzähle, als dass ich Teil davon bin», sagt Giuliano da Empoli.

Seit einem Jahr gelten Sie als Experte für das Innenleben des Präsidenten der Russischen Föderation. Wie gehen Sie damit um?

Für mich kam das Aufsehen um das Buch so unerwartet wie die russische Invasion in der Ukraine. Der Roman eröffnet einen neuen Zugang zu Russland und der Macht in Russland. Diese Themen interessieren seither stark.