Streit um Gaspipeline – Putins bester deutscher Freund Der ehemalige deutsche Stasi-Offizier Matthias Warnig ist der mächtigste Ausländer im innersten Zirkel des russischen Präsidenten. Er hat für ihn Nord Stream 1 und 2 gebaut. Dominique Eigenmann aus Berlin

Wenig bekannt, aber mächtig: Der deutsche Manager Matthias Warnig 2010 bei einer Präsentation der umstrittenen russischen Gaspipeline Nord Stream durch die Ostsee nach Deutschland. Foto: Imago

Wer an deutsche Freunde von Wladimir Putin denkt, denkt an Gerhard Schröder. Der ehemalige sozialdemokratische Kanzler und der russische Präsident freundeten sich Anfang der 2000er-Jahre an und vereinbarten den Bau einer neuen Gasleitung durch die Ostsee nach Deutschland: Nord Stream. Nach seiner Abwahl 2005 trat Schröder in Putins Dienste, als Schirmherr des Bauprojekts – und mehr. Über die Jahre wurde er der prominenteste Lobbyist und Propagandist des Kremlherrschers im Westen. Auch jetzt, da Putin der Ukraine mit Krieg droht, nimmt Schröder seinen Freund in Schutz – und sorgt damit in Deutschland erneut für rote Köpfe.