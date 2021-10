Corona in Russland – Putins Impfaufruf kommt zu spät Nur ein Drittel der Russinnen und Russen ist vollständig geimpft. Auch weil der Präsident nicht dafür geworben hat. Nun sterben täglich mehr als tausend Menschen an Covid. Silke Bigalke aus Moskau

Täglich 1000 Corona-Tote, mindestens: Spital in Moskau. In der 12-Millionen-Stadt lebt mehr als die Hälfte von Russlands Infizierten. Foto: Pavel Golovkin (Keystone)

Die Zuschauer sollen sich gruseln bei diesem TV-Spot. Ein Mann im weissen Kittel führt durch eine Covid-Klinik, das Licht scheint bläulich, die Musik erinnert an Geistergesang. Am Ende steht er auf der Intensivstation, umgeben von Beatmungsgeräten. Von hier aus, sagt er, gebe es noch eine letzte Chance, nach Hause zu kommen. Denn die nächste Station ist ein langer Korridor, an dessen Ende ein helles Licht scheint. Dazu letzte Worte: «Zahlen Sie nicht mit Ihrem Leben. Lassen Sie sich impfen!»

Der Spot läuft im russischen Staatsfernsehen, denn bisher ist nur ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft. Eine Quote, die beim Krisentreffen mit dem Präsidenten am Mittwoch nicht mal mehr erwähnt wurde, so deutlich zeigt sie das Versagen der Behörden. Verspätet kommt auch Wladimir Putins Aufruf, sich impfen zu lassen. Es gebe nur zwei Wege, durch diese Krise zu kommen, sagte Putin: «Krank zu werden oder sich impfen zu lassen. Es ist besser, sich impfen zu lassen.»