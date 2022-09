Rock’n’Roll aus Russland – Putins Tochter landete mehrmals in Zürich Katerina Tichonowa besuchte die Schweiz viel öfter, als bisher bekannt war. Manchmal kam sie auch mit Leibwächtern. Bernhard Odehnal , Frederik Obermeier

Putins jüngere Tochter Katerina. Unter dem Familiennamen ihrer Grossmutter, Tichonowa, besuchte sie mehrmals die Schweiz. Foto: Pawel Dudzik

Das Reisen ist ihre grosse Leidenschaft. Wladimir Putins jüngere Tochter Katerina Tichonowa war in den vergangenen Jahren schon beinahe mehr in der Luft als auf dem Boden. Das beweisen die Buchungsdaten von Tichonowas Flügen, welche die SonntagsZeitung sowie die Investigativteams der russischen «iStories» und der deutschen «Paper Trail Media» einsehen konnten: In vier Jahren buchte Tichonowa 300 Flüge, also durchschnittlich 1,5 Flüge pro Woche.