Drohgebärden aus dem Kreml – Putins Truppen versetzen den Westen in Alarm In Kiew, Washington und Brüssel wächst die Sorge, Moskau könnte einen Angriff auf die Ukraine vorbereiten. Doch bislang ist unklar, was hinter der zuletzt verschärften Rhetorik wirklich steckt. Silke Bigalke aus Moskau

Wo genau verlaufen seine roten Linien? Der russische Präsident Wladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel (AFP)

Wladimir Putin hat die Lage so beschrieben: Eine «gewisse Spannung» sei entstanden, sagte der russische Präsident vergangene Woche. Und diese Spannung gelte es aufrechtzuerhalten, damit der Westen nicht «auf den Gedanken» komme, an Russlands «westlichen Grenzen irgendeinen Konflikt zu erschaffen». Putin stellt die Dinge stets so dar, dass es andere sind, die die Lage zuspitzen, die provozieren. Dabei sind es russische Truppen, die gerade den Westen in Alarm versetzen.

Denn der Kreml hat erneut Zehntausende zusätzlicher Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze zusammengezogen. In Kiew, Washington und Brüssel wächst die Sorge, dass Moskau womöglich einen Angriff auf die Ukraine vorbereitet. Am Donnerstag warnte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, dass «jede weitere Aggressivität gegen die Souveränität der Ukraine» einen «hohen Preis» hätte.