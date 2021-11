Abstimmung in Kloten – Putzfrau und Flugbegleiter hoffen auf Mindestlohn Weniger als 4000 Franken für einen anstrengenden 100-Prozent-Job: Zwei Betroffene erzählen, was der tiefe Lohn für sie bedeutet. Andrea Söldi

Reisende schätzen es, wenn der Flughafen sauber ist. Doch in der Reinigungsbranche erhalten viele nur den GAV-Mindestlohn von 19.20 Franken pro Stunde. Foto: Flughafen Zürich

Um 6.30 Uhr morgens geht Ricarda Lopez (Name geändert) aus dem Haus. Daheim ist sie meist erst etwa um 19 Uhr abends wieder. Trotz dieser langen Tage kommt die Putzfrau nur auf sieben bis acht Stunden Arbeitszeit und einen Monatslohn von 3800 Franken brutto. Die Spanierin, die seit drei Jahren in der Schweiz lebt, ist bei einer Reinigungsfirma angestellt, die sie in private Haushalte vermittelt. Für den Weg zwischen den verschiedenen täglichen Einsatzorten hat sie ein Geschäftsauto zur Verfügung. Die Reisezeit – manchmal sind es bis zu 50 Fahrminuten – gilt jedoch nicht als Arbeitszeit. Dass sie so viele Stunden arbeitet, kaum Freizeit hat und finanziell trotzdem nicht auf einen grünen Zweig kommt, setzt der 44-Jährigen zu. «Es ist unglaublich frustrierend, dass ich mir nicht mal hin und wieder einen Besuch im Restaurant oder beim Coiffeur leisten kann.»