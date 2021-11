Sturm auf das US-Kapitol – «QAnon-Schamane» zu knapp dreieinhalb Jahren Haft verurteilt Jacob Chansley, der beim Angriff am 6. Januar als gehörnter Schamane auftrat, muss für 41 Monate in Haft.

Der selbsternannte «Schamane» und Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie war wenige Tage nach dieser Aktion verhaftet worden. Foto: Manuel Balce Ceneta (AP/Keystone)

Der mit seiner Büffelhorn-Fellmütze beim Angriff auf das US-Kapitol im Januar als «QAnon-Schamane» bekannt gewordene Jacob Anthony Chansley ist zu knapp dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesrichter in der US-Hauptstadt Washington verhängte am Mittwoch eine 41-monatige Haftstrafe gegen den 34-Jährigen, was drei Jahren und fünf Monaten entspricht.

Chansley gehörte zu den ersten Trump-Anhängern, die ins Kapitol eindrangen. Er schrie in ein Megafon, als Beamte versuchten, die Menge zu kontrollieren, posierte für Fotos und bezeichnete den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence im Senat als Verräter. Er schrieb auch eine Nachricht an Pence mit den Worten: «Es ist nur eine Frage der Zeit, die Gerechtigkeit wird kommen.» Ausserdem rief er im November in den sozialen Medien dazu auf, Verräter zu hängen.

