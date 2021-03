Kloten büsst digital – QR-Codes machen Bussen nicht beliebter, aber schneller vergessen Die Stadtpolizei Kloten büsst nicht mehr handschriftlich, sondern elektronisch. Statt Einzahlungsscheinen gibts neu QR-Flyer – mit einem unerwarteten Nebeneffekt. Christian Wüthrich

Die neuen Bussenzettel der Stadtpolizei Kloten sind als solche nicht sofort erkennbar. Foto: Christian Wüthrich

Die neuen Bussenzettel stechen nicht gleich als das ins Auge, was sie eigentlich sind. Statt orange-rot wie die bekannten Einzahlungsscheine kommen sie in Kloten in Weiss mit blauem Rand und einem schwarz-weiss gescheckten Quadrat daher. Fast wie ein harmloser Flyer eben.

Dennoch handelt es sich um ernst gemeinte Zahlungsbefehle. Da lässt Thomas Grädel, Leiter Sicherheit der Stadt Kloten, keine Zweifel aufkommen. Hinter dem sogenannten QR-Code, jenem gescheckten Quadrat also, stecken alle Informationen zur jeweiligen Parkbusse.

Kein Gekritzel mehr