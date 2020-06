Bezirksgericht Bülach – Quälerinnen sollen für mehrere Jahre in Gefängnis Vier junge Frauen haben sich brutal an einer Kollegin gerächt. Jetzt wird ihnen unter anderem Raub, schwere Entführung und sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Flavio Zwahlen

Insgesamt acht Stunden dauerte das Martyrium der heute 21-jährigen Geschädigten. Die Qualen begannen in einem Waldstück bei der Swiss-Arena in Kloten. Foto: Raisa Durandi

Der Staatsanwalt fordert mehrere Jahre Gefängnis für zwei Kosovarinnen und zwei Schweizerinnen mit kosovarischen Wurzeln. Dies gab er in seinem Plädoyer am zweiten Prozesstag am Dienstag vor dem Bülacher Bezirksgericht bekannt. Die vier Frauen sollen ihre Kollegin, ebenfalls Kosovarin, entführt und während mehrerer Stunden geschlagen, erniedrigt und mit einem Sexspielzeug gequält haben. Die Anklage lautet auf Raub, schwere Entführung, sexuelle Nötigung, Sachbeschädigung und mehrfache Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Handyaufnahmen.