Naturgeräusche oder Lärmbelästigung? – Quakende Frösche nerven die Nachbarn Wasserfrösche haben den Teich von Patricia Sieber in Stadel als ihr neues Domizil auserwählt. Das laute Gequake trübt jedoch die Freude. Barbara Stotz Würgler

Während der Paarungszeit von April bis Juni machen sich Frösche durch ihr lautes Gequake bemerkbar. Foto: Raisa Durandi

Patricia Sieber ist durch und durch Naturliebhaberin. Mit ihren vier Australian-Shepherd-Hunden ist sie tagtäglich mehrere Stunden im Freien unterwegs. Zu Hause an der Strickstrasse in Stadel verbringt sie gerne viel Zeit in ihrem rund 1000 Quadratmeter grossen Garten, den sie bewusst naturnah gestaltet hat. Hier erfreut sie sich der vielen Vögel, der zahlreichen Insekten und unzähligen Pflanzen. Vor rund vier Jahren hat sie zudem einen Teich anlegen lassen. Schon vorher befand sich an derselben Stelle ein kleiner Tümpel. «Ich wollte mit dem Teich auch eine Möglichkeit für meine Hunde schaffen, sich bei grosser Hitze im Wasser abzukühlen», erklärt die selbstständige Buchhalterin. Die ersten Jahre hätten sich zwar auch bereits einige Frösche im Teich getummelt, ohne jedoch gross akustisch aufzufallen. Erst letztes Jahr hätten diejenigen Amphibien ihren Teich als Laichplatz auserkoren, die nun seit vielen Wochen mit ihrem Gequake nicht nur die Hausbesitzerin, sondern auch ihre Umgebung in ihrer Nachtruhe stören.