Was taugt der neue Quantenprozessor von IBM? – «Quantencomputer braucht es für die Entwicklung neuer Medikamente»

Two, das ab 2023 Quantenprozessoren mit

Das 2019 von IBM präsentierte Quantum System One. Aktuell entwickelt IBM das

Das 2019 von IBM präsentierte Quantum System One. Aktuell entwickelt IBM das Quantum System Two, das ab 2023 Quantenprozessoren mit 433 und 1121 Qubits enthalten soll.

Ein Quantenprozessor mit mehr als 100 Qubits ist sicher ein psychologischer Meilenstein, zumal IBM die Methode zur Herstellung der Quantenprozessoren weiterentwickelt hat. Was für meinen Geschmack aber noch fehlt: Der 127-Qubit-Prozessor wurde noch nicht auf ein konkretes Problem angewandt. Als Google vor zwei Jahren seinen 53-Qubit-Prozessor präsentiert hat, hat es dessen Fähigkeit mit einer Demonstration unter Beweis gestellt, auch wenn es sich um ein konstruiertes, für die Praxis völlig irrelevantes Problem handelte.

Professor für Festkörperphysik an der ETH Zürich

IBM sagt, der neue Quantenprozessor sei so komplex, dass es mehr klassische Computerbits bräuchte, als es Atome in allen Menschen auf der Erde gibt, um entsprechend komplexe Rechnungen machen zu können.

Das ist das Spezielle an Quantencomputern: Mit jedem zusätzlichen Quantenbit erhöht sich die Komplexität des Prozessors nicht nur um eins, sondern um einen Faktor 2. Die Komplexität der Probleme, die sich lösen lassen, steigt also mit jedem zusätzlichen Qubit exponentiell an. Beim Quantenprozessor von Google mit 53 Qubit hätte man das präsentierte Problem wohl mit einem klassischen Computer noch lösen können. Ein ähnliches Problem mit dem 127-Qubit-Prozessor übersteigt die Fähigkeiten eines klassischen Supercomputers jedoch bei weitem.