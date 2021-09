Schule Kloten – Quarantäne für zwei Primarklassen Wegen Covid-Fällen müssen in zwei Schulhäusern Kinder zuhause bleiben. Daniela Schenker

Zwei der vier Fälle betreffen das Schulhaus Feld. Balz Murer

Im Klotener Primarschulhaus Feld sind in einer Primarschulklasse zwei Kinder an Covid-19 erkrankt. Die übrigen Mitschülerinnen und Mitschüler wurden deshalb durch die kantonale Tracing-Stelle bis und mit 16. September in Quarantäne geschickt. Kurz zuvor wurden auch im Schulhaus Spitz in einer Klasse zwei positive Testresultate gemeldet. Die übrigen Kinder dieser Klasse müssen bis 17. September in Quarantäne bleiben. Die betroffenen Eltern seien durch die Schulpflege informiert worden, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Kloten.

Wie die Schule auf ihrer Website schreibt, gilt im Schulhaus Spitz wegen des starken und klassenübergreifenden Anstiegs positiver Testergebnisse innert kurzer Zeit bis 17. September für die Kinder und Lehrpersonen der 3. bis 6. Klassen eine temporäre Maskenpflicht, angeordnet durch den Schulpräsidenten und den Bereichsleiter Bildung und Kind.

Damit steigt die Anzahl der Klassen, die im Bezirk Bülach in Quarantäne geschickt werden müssen, weiter an. Erst jüngst musste diese Massnahme für drei Mittelstufenklassen in Bülach verhängt werden, nachdem dort bei einem Massentest zwei oder mehr Covid-Fälle festgestellt wurden. Für diese Klassen dauert die Quarantäne bis Freitag, 17. September.



Fehler gefunden?Jetzt melden.