Bauboom in Regensdorf – Quartier Bahnhof Nord wächst weiter Jetzt hat auch die Immobilienfirma Plazza ihr Bauvorhaben im Entwicklungsgebiet beim Bahnhof Regensdorf-Watt angekündigt. Sie rechnet mit Baubeginn ab 2024. Anna Bérard

Auf diesem Areal beim Bahnhof Regensdorf-Watt entsteht in den nächsten Jahren eine grosse Wohnüberbauung mit Gewerbeflächen. Foto: Sibylle Meier

Die Immobiliengesellschaft Plazza hat ihre Pläne für ein Grossprojekt im Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord bekannt gemacht. Es ist die dritte Arealüberbauung, die in den nächsten Jahren das Industriegebiet beim Bahnhof Regensdorf-Watt in ein städtisches Zentrum verwandeln wird. Als Besitzerin eines 17’500 m² grossen Areals, angrenzend an die SBB-Gleise, will Plazza eine Wohnsiedlung mit Dienstleistungsflächen bauen. Geplant ist eine dichte Überbauung um zwei Innenhöfe mit Durchgängen zwischen den einzelnen Häusern. Die Siedlung soll laut einer Medienmitteilung von Plazza zu 75 Prozent aus Wohnungen und 25 Prozent aus Gewerbeflächen bestehen. Die Wohnungen sollen im mittleren Preissegment liegen.