Schussabgabe in Lampenberg BL – 54-jähriger Mann tot aufgefunden – Täter geflüchtet

Schussabgabe in Lampenberg – 54-jähriger Mann tot aufgefunden – Täter ist flüchtig Am Montag kam es im Baselbieter Dorf zu einer Schussabgabe in einem Einfamilienhaus. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Die Polizei sperrte ein Quartier ab. Foto: BRK News

In Lampenberg kam es am Montagabend zu einer Schussabgabe in einem Einfamilienhaus, die zur Abriegelung des gesamten Quartiers führte. Die sofort angerückten Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft fanden dort einen 54-jährigen Mann tot auf, so die Meldung von Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler am Dienstagmorgen. Der mutmassliche Täter sei beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort gewesen. Trotz einer umgehend eingeleiteten grossräumigen Fahndung der Polizei ist dieser zum jetzigen Zeitpunkt noch auf freiem Fuss.

Dringend gesucht wird deshalb ein junger Mann, schlanke Statur und circa 188 cm gross. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Personen, welche den mutmasslichen Täter gesehen haben, werden dringend gebeten diesen nicht anzusprechen, sondern sich umgehend via Notrufnummer 112/117 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Wie Polizeisprecher Gaugler gegenüber dem «Blick» berichtet, sind Opfer und Täter verwandt.

Das Foto des Täters. Die Polizei bittet die Bevölkerung den Täter nicht anzusprechen. Foto: Kapo BL

