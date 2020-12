Weihnachten in Windsor – Queen und Prinz Philip feiern allein im Schloss Die britische Königin Elizabeth und ihr Mann verbringen Weihnachten ohne Familie im Windsor Castle. Die Briten erwarten ihre Ansprache am Nachmittag mit Spannung.

Die Queen während einem Video-Call auf Schloss Windsor. Foto: Royal Communications (Keystone)

Die britische Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) verbringen Weihnachten ohne ihre Familienangehörigen auf Schloss Windsor. Das bestätigte ein Palastsprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Am Nachmittag sollte die mit Spannung erwartete Weihnachtsansprache der Queen ausgestrahlt werden (16 Uhr Schweizer Zeit).

Das königliche Paar war in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten nicht in das ostenglische Sandringham gereist. Normalerweise kommen dort über die Weihnachtstage die britischen Royals zusammen. Hunderte Schaulustige versammeln sich jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag, um die Queen und ihre Verwandten beim traditionellen Kirchgang zu beobachten. Doch in diesem Jahr ist wegen der Coronavirus-Pandemie alles anders, bestätigte der Palastsprecher: Keine Besuche, kein öffentlicher Kirchgang. Die Queen werde stattdessen einen kleinen privaten Gottesdienst in einer Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor besuchen, hiess es.

Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) verbringen Weihnachten auf ihrem Landsitz Highgrove House im westenglischen Tetbury nahe Bristol. Prinz William und Herzogin Kate (beide 38) sind mit ihren Kindern in der Grafschaft Norfolk. Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) leben inzwischen mit ihrem Sohn Archie (1) im kalifornischen Santa Barbara. Es ist bereits das zweite Weihnachten, das sie nicht mit den Royals verbringen.

Gefälschtes Weihnachts-Video entrüstet Briten

Der britische TV-Sender «Channel 4» sorgt mit einem «Deepfake» der Queen für Aufruhr. In einer manipulierten TV-Rede äusserst sich die Queen zu heiklen Themen. So spricht sie zum Beispiel über Harry und Meghan, die Grossbritannien verliessen. Es gibt auch eine Anspielung Prinz Andrew, den Sohn der Queen. Er war mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet. Mit «Deepfake»-Technologie können echt wirkende Videos erstellt werden. Sie dienen oft der Verbreitung von Fehlinformationen.

«Channel 4» will mit dem Video auf die Gefahren von «Deepfakes» aufmerksam machen. Der Sender zeigt das Video am Weihnachtstag. Einige Twitter-User kritisierten das Video scharf. «Wie können sie es wagen», schreibt etwa Nigel Farage, Vorsitzender der Brexit-Partei.

Nicht beeindruckt vom Deepfake ist der Royals-Experte der BBC, Nicholas Witchell. «Es hat unzählige Imitationen der Queen gegeben. Diese ist nicht besonders gut», sagt er in der BBC.

sda/oli