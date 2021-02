Unterländer an Radquer-WM – Quer durchs Meer – Rüegg auf Rang 19 An der Radquer-Weltmeisterschaft im belgischen Ostende fuhr der Oberweninger Timon Rüegg im dem von Mathieu van der Poel gewonnenen Elite-Rennen auf den 19. Platz. August Widmer

Querfahrt für einmal nicht durch Schlamm, sondern durch Sand und Meerwasser: Timon Rüegg auf seiner WM-Fahrt in Ostende. Foto: Balint Hamvas/Cyclephotos

Mit diesem Ergebnis zeigte sich Rüegg zufrieden: «Das war das Maximum, das ich auf diesem schweren Parcours herausholen konnte». Rüegg hielt fest, dass mit etwas Glück zwar noch der 15. Rang drin gelegen wäre: «Vier Fahrer, darunter der dreifache Weltmeister Zdenek Stybar, lagen am Schluss nur gut 40 Sekunden vor mir und waren damit in meiner Reichweite. Aber ich kam nicht mehr an sie heran.

Ob 15 oder 19, spielte am Schluss auch keine Rolle». Für Rüegg war wichtiger, dass er das Weltmeisterschaftsrennen in der gleichen Runde wie Sieger van der Poel, der seinen vor Jahresfrist in Dübendorf errungenen Weltmeistertitel erfolgreich verteidigte, beenden konnte: «Glück und Pech sind an einem solchen Rennen immer nah zusammen. Glück hatte ich in der Anfangsphase, als es bei der ersten Passage der Passaralle zu einem Stau kam. Ich musste deswegen zwar absteigen, aber entscheidend wurde ich da nicht zurückgeworfen.»