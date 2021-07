«Weltstadt Kloten» – Querschnitt durch Klotens Gesundheit und Kulinarik 40 lokale Betriebe haben am Freitagnachmittag den Gewerbeanlass «Weltstadt Kloten» auf dem Stadtplatz bestritten. Florian Schaer

Hansruedi Nef, Janina Pospisil (Zweiter und Dritte von rechts) und das übrige Team vom Restaurant Rias boten gehobene währschafte Küche an. Foto: Balz Murer

Hackbraten mit Kartoffelstock und Cremeschnitten. Das ist auch schon die gesamte Menükarte, die Hansruedi Nef und sein Team am Stand im Angebot haben – dafür ist die Machart oberste Klasse. Nef ist Spitzenkoch («Gault Millau»), sein Restaurant Rias bietet in Kloten gehobene währschafte Küche an. «Wir können nun mal nicht Pizza oder Asiatisch», sagt er.

An der Gewerbeausstellung «Weltstadt Kloten» hat das Rias heuer zum ersten Mal teilgenommen. «Wir haben viel auswärtige Kundschaft, sind aber in der Stadt selbst gar nicht so bekannt», begründet er den Schritt. Die Serviceangestellte Janina Pospisil, selber aus der Flughafenstadt, lässt sich derzeit an der Hotelfachschule ausbilden und hat nicht nur Hansruedi Nef zur Standaktion überredet, sondern auch gleich das Konzept geplant und umgesetzt.