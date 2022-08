Nationale Förderaktion – Radelnd wichtige Daten für die Verkehrsplanung liefern Die Cyclomania soll nicht nur die Gesundheit in den drei Gemeinden Bülach, Niederhasli und Wallisellen fördern. Sie generiert auch Daten, um die Veloinfrastruktur zu verbessern. Renato Cecchet

Bei der Cyclomania können Punkte gesammelt und Preise gewonnen werden. Dazu werden Daten für die Planung der Veloinfrastruktur generiert. Foto: Nicole Pont

Im September wird in den Gemeinden Bülach, Niederhasli und Wallisellen (dort zusammen mit Dübendorf) vermehrt Velo gefahren. Grund ist die Veloförderaktion Cyclomania der nationalen Dachorganisation Pro Velo Schweiz. Durchgeführt werden diverse Wettbewerbe, sogenannte Challenges, in insgesamt 65 Schweizer Gemeinden, darunter in den drei Unterländer Kommunen. Diese finden vom 1. bis 30. September statt.