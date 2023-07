Überraschende Einschätzung – Radioaktives Wasser ins Meer leiten? Unbedenklich, sagen Fachleute Japan will Kühlwasser aus dem havarierten Kernkraftwerk im Meer entsorgen. Die Internationale Atomenergiebehörde hat das nun abgesegnet. Das sind die Gründe. Theresa Palm

Tanks mit dem radioaktiv kontaminierten Wasser beim havarierten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Foto: Philip Fong (AFP

Japan darf verstrahltes Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten. Das hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA am Dienstag befunden. In Tokio sagte der Chef der Behörde, Rafael Grossi, die geplante Freisetzung des Wassers habe «vernachlässigbare» Auswirkungen auf die Umwelt. Dass die Behörde zu einem solchen Ergebnis kommen würde, wurde seit Mai erwartet; jetzt liegt Japan der offizielle Bericht vor. Ab wann das Wasser verklappt werden soll, wird noch diskutiert. Doch ist das Vorhaben tatsächlich so unbedenklich?

Bereits im April 2021, zehn Jahre nach dem Reaktorunglück, hatte die japanische Regierung entschieden, Fukushima-Kühlwasser ins Meer zu leiten. Ein Erdbeben und ein Tsunami im März 2011 und der folgende Stromausfall hatten drei Reaktorblöcke so stark beschädigt, dass es zu einer Kernschmelze kam. Wegen des Reaktorunfalls wurden grosse Flächen zum Sperrgebiet. 30’000 Menschen durften bis zuletzt nicht in ihre Häuser zurückkehren.

Seither ist der Reaktor ausgeschaltet, aber die Brennelemente erzeugen weiter Wärme, die abgeführt werden muss, damit es nicht erneut zur Kernschmelze kommt. Dazu wird Kühlwasser an den Brennelementen vorbeigepumpt. Zusätzlich gelangen Regen und Grundwasser an die kaputten Reaktoren, das dadurch kontaminiert wird und ebenfalls aufgefangen werden muss. Jeden Tag entstehen in Fukushima Daiichi etwa 170 Tonnen belastetes Wasser. Jetzt wird es zu eng.

Bisher lagert das Kühlwasser vor Ort in tausend Tanks. Es ist schon vorbehandelt: Ein Reinigungssystem namens Alps (Advanced Liquid Processing System) läuft seit 2013; es entzieht dem Kühlwasser 62 verschiedene Radionuklide und damit nahezu alle Radioaktivität.

Ein Drittel der Tanks ist schon so aufbereitet, dass der Inhalt ins Meer könnte, zwei Drittel müssen noch mal durchs Reinigungssystem. Die Anlage wurde immer weiter ausgebaut. Weil die Reaktoren in Fukushima kaputt sind, gelangen mehr und andere Radionuklide ins Kühlwasser als bei einem intakten Reaktor. Sie werden in der Spezialanlage bis zur Unbedenklichkeitsgrenze herausgefiltert.

In Seoul, Südkorea, protestieren Fischer gegen die Pläne der japanischen Regierung, das kontaminierte Kühlwasser in den Pazifik einzuleiten. Foto: Jeon Heon-Kyun (Keystone)

Übrig bleibt hauptsächlich Tritium, ein Isotop von Wasserstoff. Es besteht wie normaler Wasserstoff aus einem Proton und einem Elektron, das simpelste Atom. Zwei zusätzliche neutrale Kernteilchen, Neutronen, machen das Wasserstoffatom zu Tritium. Das Isotop kommt auch in der Natur vor.

Florian Gering leitet die Abteilung Radiologischer Notfallschutz des deutschen Bundesamts für Strahlenschutz (BfS). Er sagt: «In der Natur sind als Gesamtmenge weltweit ungefähr 9,5 Millionen Terabecquerel Tritium vorhanden. Acht Millionen davon stammen noch von den Atomwaffentests der 1950er- und 60er-Jahre im Pazifik. Das Atomkraftwerk in Fukushima fügt jährlich 22 Terabecquerel hinzu.» Die Einheit Becquerel gibt die Zahl der Zerfälle pro Sekunde an, die Vorsilbe Tera bedeutet eine Billion.

Überall geben AKW tritiumbelastetes Wasser ab

Auch im normalen Betrieb würde das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi Strahlung an die Umwelt abgeben. Die japanischen Behörden haben die Strahlungsmenge daran orientiert, wie viel andere Atomkraftwerke ablassen. Auf der ganzen Welt geben Atomkraftwerke tritiumbelastetes Wasser in Seen und Meere oder als Dampf in die Luft ab. Alle diese Beiträge liegen zusammen aber weit unter dem natürlichen Inventar an Tritium, das sowieso im Ozean ist.

In der Luft entsteht Tritium permanent durch kosmische Strahlung. Mit dem Regen gelangt es in den Wasserkreislauf, etwa 80’000 Terabecquerel pro Jahr. Nach etwa zwölf Jahren halbiert sich seine Radioaktivität. Tritium lässt sich auf industrieller Skala schwer herausfiltern, da Wasser mit Tritium von normalem Wasser kaum zu unterscheiden ist. Daher soll das verstrahlte Wasser vor dem Einleiten mit Meerwasser verdünnt werden, mindestens im Verhältnis eins zu 40.

Die restliche Strahlung bleibt dann unter einem Siebtel des Grenzwerts der WHO für Trinkwasser, der bei 10’000 Becquerel pro Liter liegt – zum Vergleich: Die natürliche Strahlung von Leitungswasser beträgt etwa ein Becquerel pro Liter. Direkt am Auslass wird das verdünnte Kühlwasser noch zehn bis hundert Becquerel pro Liter haben, im Meer verdünnt sich die Radioaktivität schnell weiter.

Für den Menschen ist nicht nur wichtig, wie radioaktiv etwas ist, sondern auch, welche Art von Strahlung es aussendet.

Lorena Hentschel von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit sagt: «Rein aus Strahlenschutzsicht ist das gereinigte Kühlwasser unbedenklich.» Wenn man jeden Tag zwei Liter davon trinken würde, wäre man über ein Jahr betrachtet zusätzlich der Dosis einer Röntgenuntersuchung beim Zahnarzt ausgesetzt, rechnet sie vor. Der japanische Politiker Yasuhiro Sonoda trank schon im Herbst 2011 öffentlichkeitswirksam ein Glas des aufbereiteten Kühlwassers.

Für den menschlichen Körper ist nicht nur wichtig, wie radioaktiv etwas ist, sondern auch, welche Art von Strahlung es aussendet. Tritium hat von allen radioaktiven Materialien die am wenigsten schädliche Strahlung, da es nur mittelenergetische Elektronen emittiert. Wenn Tritium zerfällt, emittiert es schwache Teilchen mit einer niedrigen Energie. Sie können nur sechs Millimeter in der Luft zurücklegen, menschliche Haut ist für sie unüberwindbar. Sollte es doch eingeatmet oder gegessen worden sein, scheidet der Körper schon nach zehn Tagen die Hälfte des Tritiums wieder aus. Auch im Ökosystem lagert sich Tritium nicht an, anders als etwa radioaktives Jod. Muscheln, Algen und Fische geben das Tritium, das sie aufnehmen, wieder an die Umwelt ab.

«Radioaktivität ist nicht gleich Radioaktivität», sagt Clemens Walther, Radioökologe von der Uni Hannover. «Die Schäden durch Tritiumzerfall im Körper sind sehr, sehr gering. Die biologische Wirksamkeit ist niedrig, und es gibt nur sehr wenige Zerfälle im Körper.» Das sieht man auch in der Gesetzgebung: «Tritium hat die lockersten Bestimmungen, weil es so schwach ist. Sie dürfen eine Milliarde Becquerel in Ihrer Garage handhaben, ohne das anmelden zu müssen.» Bei Plutonium liegt diese Grenze eine Million Mal niedriger, weil die Art der Strahlung gefährlicher ist.

Anrainerstaaten des Pazifik wie China, Südkorea und Neuseeland zeigten sich über Japans Pläne zur Abwasserverklappung dennoch besorgt. «Aus Strahlenschutzsicht ist die Abwassereinleitung keine ungewöhnliche Situation», sagt Florian Gering vom BfS. «China, Südkorea und andere Staaten betreiben Kraftwerke, die jährlich dieselben Mengen Tritium in die Ozeane leiten.» Auch der erhobene Vorwurf, Japan habe keine anderen Entsorgungswege geprüft, ist falsch. Lorena Hentschel sagt: «Ich kenne die Berechnungen des Betreibers etwa zur möglichen Verdampfung des Kühlwassers. Dabei wäre die Strahlenbelastung für die Bevölkerung höher gewesen als bei der Einleitung ins Meer.» Das grösste Problem ist wohl psychologisch. Lorena Hentschel sagt: «Sie können so viel wissenschaftlich kommunizieren, wie Sie wollen. Am Ende gibt es immer Leute, die Sie damit nicht überzeugen können.»

Unabhängige Messungen beruhigen die Zweifler nicht

Die japanische Regierung hat die IAEA eingeladen, unabhängige Messungen zu machen. Doch auch das beruhigt die Zweifler nicht. Florian Gering sagt: «Das beste Mittel ist grösstmögliche Transparenz. Die Erfahrung nach Tschernobyl hat gezeigt: Was die Leute beruhigen konnte, war die Möglichkeit, selbst Messungen an Lebensmitteln durchzuführen.» Wenn Fischereiverbände selbst Messungen machen dürften, würde sich die Lage vielleicht beruhigen, sagt Gering. Er selbst würde einen Fisch aus dem Meer vor Fukushima ohne Bedenken essen.

Strahlungsmessung an einem Fisch auf dem Noryangjin-Fischmarkt in Seoul, Südkorea, am 5. Juli 2023. Foto: Chung Sung-Jun (Getty Images)

Clemens Walther von der Universität Hannover sagt: «Wir haben natürlicherweise etwa 8500 Becquerel in unserem Körper. Wenn mit einem Fisch ein Becquerel dazu kommen sollte, kann man das so einordnen.»

Die Tanks von Fukushima sollen in 30 Jahren leer sein. Sie sind ein Sicherheitsrisiko: Wenn ein Erdbeben die Tanks beschädigt, könnte das kontaminierte Wasser auf einmal versickern und ins Meer fliessen, unkontrolliert und unverdünnt. Das wäre eine viel höhere Strahlenbelastung als beim langsamen Einleiten ins Meer. «Die Tanks sind erdbebensicher gebaut, das Risiko ist nicht allzu gross», sagt Gering. «Aber auch das Erdbeben von 2011 hat uns überrascht.»

In sechzig Jahren soll das ganze Reaktorgelände rückgebaut und auch die Tanks verschwunden sein. Dann bleibt nur noch grüne Wiese.

