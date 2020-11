Räbeliechtliumzüge in Corona-Zeiten – Räbeliechtli leuchten höchstens auf Fenstersimsen und Balkonen Das Coronavirus führt vielerorts dazu, dass keine Räbeliechtliumzüge stattfinden können. Doch manche Organisatoren zeigen sich äusserst kreativ. Alexander Lanner

In normalen Jahren sorgen in Wallisellen, wo alle zwei Jahre der zweitgrösste Räbeliechtliumzug im Kanton durchgeführt wird, jeweils rund 1300 Kinder, Pferdefuhrwerke und Handwagen für eine zauberhafte Stimmung in der Gemeinde. In diesem Jahr jedoch musste der Anlass – wie in den meisten Gemeinden auch – wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Ganz auf die leuchtenden Speiserüben-Kunstwerke wollte man aber nicht verzichten. Die Schule Wallisellen hat deshalb in diesem Jahr den «inversen Räbeliechtliumzug» erfunden. Anstatt die geschnitzten Räben durch die Strassen zu tragen, konnten sich die Einwohnerinnen und Einwohner die kreativen Schnitzereien auf einem Spaziergang durchs Quartier anschauen.