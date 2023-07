Bauprojekt Sternen Kloten – Rätselhaftes Bauprojekt bereitet Stadt Sorgen Die Sterne über dem Klotener Sternen standen schon besser. An der früheren Lieblingsbeiz von Roger Köppel wird seit Jahren gebaut. Nur weiss niemand, was genau. Christian Wüthrich

Der Dachstuhl auf dem Hauptdach des Sternen ist abgedeckt worden, was das Innere der Liegenschaft derzeit voll dem Einfluss der Witterung aussetzt. Foto: Christian Wüthrich

Der Lack am Sternen ist definitiv ab und seit jüngstem sind auch viele Dachziegel weg. Dass Letzteres dem ehemaligen Restaurant an vielbefahrener Ecke in Kloten nicht zuträglich ist, versteht sich von selbst. In der Nachbarschaft beobachtet man das Treiben mit einiger Skepsis. Bereits wurden Stimmen laut, die von einem Schandfleck sprechen. Das hat namentlich mit dem schleppenden Baufortschritt und den unklaren Absichten zu tun.