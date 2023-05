Menschen im Unterland – Rafael Ferdinand Kost (58) aus Freienstein, Direktor eines Strassen­theaters Mit seinem Theater «Variété Pavé» ist Rafael Ferdinand Kost gern unterwegs. Seine Saison beginnt bald mit einem Heimspiel. Sibylle Meier

Foto: Sibylle Meier

«Unterwegs zu sein, bedeutet für mich Freiheit», sagt Rafael Ferdinand Kost. Die Freiheit erlebte er als Jugendlicher auf dem Rhein und später in Amerika. Zwei Jahre war er zudem mit einem Wohnbus in Europa unterwegs und entdeckte damals seine Liebe zur Strassenkunst. Jonglierend und Feuer spuckend verdienten er und sein Reisebegleiter genügend Geld für die Weiterfahrt und das Essen.

Richtig sesshaft ist der 58-Jährige nie geworden, auch wenn er nun bereits elf Jahre in einer Wohnwagensiedlung in Freienstein lebt. Vor ebenso vielen Jahren gründete er sein eigenes Theater, das «Variété Pavé». Acht Wagen hat er liebevoll umgebaut und tingelt seither jeweils sechs Monate im Jahr mit vier Artistinnen und Artisten von Ort zu Ort. In einer Woche, am 12. und 13. Mai, startet die Saison an seinem Wohnort. Auf das Unterwegssein freut sich der Direktor des Strassentheater sehr.

