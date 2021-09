Geräteturnen: Kantonale Meisterschaften – Raffael Pfaller gelingt der Einstand Die über 20-Jährigen haben an den Zürcher Gerätemeisterschaften ihren ersten Wettkampf seit fast zwei Jahren geturnt. Raffael Pfaller vom TV Dietlikon beendete sein Debüt in der Top-Kategorie 7 im 5. Rang. Renate Ried

Raffael Pfaller zeigt am Barren nach langer Wettkampf-Pause erstmals wieder sein Können. Foto: Barbara Postolka

Die Zürcher Kantonalmeister 2021 wurden in der höchsten Kategorie (K7) gekürt und heissen: Ladina Kropf (TV Wädenswil) und Stefan Meier (TV Obfelden). Die Niederglatterin Gabriela Ruckstuhl, die für die Neue Sektion Winterthur turnt, verpasste das Podest als Viertplatzierte um knappe 0,05 Punkte. Bester Zürcher Unterländer wurde Raffael Pfaller als Fünfter. Für den Turner des TV Dietlikon war es der erste Wettkampf seit den Schweizer Meisterschaften Anfang November 2019. «2020 gab es ja gar nichts, und für alle bisherigen Wettkämpfe in dieser Saison war ich zu alt», bemerkte der 22-Jährige schmunzelnd.

Pandemie-bedingt waren bekanntermassen für alle über 20-Jährigen, die keinem Kader angehören, bis im Juni keine Wettkämpfe erlaubt. Wettkampfluft durfte auch Pfaller daher nur als Betreuer schnuppern. In Bonstetten startete er zudem zum ersten Mal in der Königsklasse K7. «Es war cool, wieder einen Wettkampf zu turnen, auch wenn es nicht super gelaufen ist», kommentierte er. Und ergänzte: «Ich konnte auch nicht regelmässig trainieren, so gesehen war es ein schöner Einstand im K7.» Am schönsten empfand er jedoch, all seine Turnkameraden aus den anderen Vereinen wiederzusehen. «Ich habe unsere Turnfamilie vermisst», fügte Pfaller an.

Gelernt ist gelernt

In der Kategorie Damen (Ü22) überzeugte die Glattbruggerin Nina Schneider, die für den TV Zürich-Altstetten antritt. Auch für die 36-Jährige war es der erste Wettkampf seit fast zwei Jahren. «Ich hatte mir keine grossen Ziele gesetzt, da ich mir keinen Druck machen wollte», verriet sie. «Ich wollte einfach das Gefühl geniessen, die Turnerinnen wiederzusehen und vor Publikum zu turnen.» Ihr Rezept funktionierte: Mit einer konstanten, guten Leistung an allen Geräten gewann sie den Wettkampf souverän.

Nina Schneider präsentiert gekonnt ihre Bodenübung. Foto: Barbara Postolka

Im K6 erturnte sich Linus Schuler vom TV Kloten als Achtplatzierter einen Top-10-Platz. Im K5 A wurde Jil Hintermann (TV Niederhasli) beste Unterländerin. Für die nationalen Kategorien kommt am 18. September der Zürcher Kantonalfinal in Rafz zur Austragung. Auch wenn es in diesem Jahr nicht um eine Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften gehen wird, werden dort nur die besten Zürcherinnen und Zürcher an den Start gehen können.

Endlich wieder vor Publikum auf dem Podest strahlen

Die Zürcher Gerätemeisterschaften bildeten für die Aktiven der Nachwuchs-Kategorien den Saisonabschluss, den sie um so mehr genossen, als zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Publikum zugelassen war – und vor allem auch, weil erstmals Rangverkündigungen stattfinden konnten. Ist es doch umso schöner, Medaillen vor Zuschauerinnen und Zuschauern umgehängt zu bekommen, als sie einfach später im Training in Empfang zu nehmen. Auf dem Podest strahlend freute sich dementsprechend Janis Melliger vom TV Lufingen über seine Silbermedaille im K4-Wettkampf. Im K3 stieg Reuban Mollet (TV Regensdorf) zuoberst aufs Podest und Léon Boos (TV Rümlang) aufs dritte Treppchen. Gold und Silber ging im K2 ins Zürcher Unterland: Luca Morgenegg vom TV Kloten) siegte vor Timo Sprecher (TV Lufingen).

Fehler gefunden?Jetzt melden.