Vandalen verursachen Schaden – Rafz darf bald Überwachungskameras installieren Zahlreiche Vorfälle haben den Rafzer Gemeinderat dazu bewogen, die Installation von Videokameras zu überprüfen. Astrit Abazi

Die Saalsporthalle Schalmenacker wurde in den letzten Jahren öfter von Vandalen heimgesucht. Foto: David Küenzi

Vandalen müssen sich in Rafz künftig hüten. Der Gemeinderat hat ein neues Reglement zur Videoüberwachung auf öffentlichem Grund verabschiedet hat. Per 1. Juni soll dieses in Kraft treten.