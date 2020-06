Erste Inputs aus der Bevölkerung – Rafz drückt in der Schulraumplanung aufs Tempo Rafz braucht Schulraum, und das schnell. In den nächsten Jahren will sich die Gemeinde fit machen für die Zukunft – mit gleich sieben Projekten. Am Montag war es an der Bevölkerung, ihre Meinung kundzutun. Manuel Navarro

In den kommenden Jahren soll der Schulraum in Rafz – auch hier im Sekundarschulhaus Schalmenacker – schnell ausgebaut werden. Francisco Carrascosa

15 Millionen Franken, sieben Projekte, fünf Jahre. Dies sind die Eckdaten zum Ausbau des Schulraums in Rafz. Nötig ist diese Turboaufladung in der Infrastruktur, weil die Schülerzahlen im Dorf steigen und bereits aus den vergangenen Jahren schon ein Manko an Platz vorhanden ist. Dieses konnte zwar bisher durch zeitweise stagnierende und teils sogar sinkende Schülerzahlen eine Weile kompensiert werden, doch durch Neuerungen im Volksschulgesetz sowie den Lehrplan 21 wird der Platzbedarf pro Klasse weiter steigen.