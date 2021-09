Deutliches Ergebnis – Rafz empfiehlt zweimal Ja An der vorberatenden Gemeindeversammlung sprach sich Rafz klar für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens und eine Teilrevision der Gemeindeordnung aus. Manuel Navarro

Das Abstimmungsergebnis an der Gemeindeversammlung deutet darauf hin, dass die Sanierung des Lehrschwimmbeckens im November an der Urne abgesegnet wird. Foto: PD

Die Rafzerinnen und Rafzer fanden sich am Montagabend zur Herbstgemeindeversammlung in der Saalsporthalle Schalmenacker ein. Die 48 Stimmberechtigten sendeten dabei ein klares Signal in Richtung der kommenden Urnenabstimmung am 28. November aus. Sie empfahlen einstimmig sowohl ein Ja für einen Baukredit für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens Rafzerfeld als auch für eine Teilrevision der Gemeindeordnung.

Bei der Sanierung des Lehrschwimmbeckens geht es um insgesamt rund 4,5 Millionen Franken. Abgestimmt wird darüber, ob Rafz 2,7 Millionen Franken davon übernimmt. Die übrigen 1,8 Millionen Franken werden von der Schule Unteres Rafzerfeld (SUR) übernommen. Die Stimmberechtigten der SUR hatten bereits im Juni mit über 87 Prozent Ja-Stimmen ihren Teil des Kredits gutgeheissen. Saniert werden muss das Becken, weil es mit Baujahr 1972 inzwischen eine umfassende Frischzellenkur benötigt.

Ebenfalls zur Annahme empfahlen die Stimmberechtigten eine Teilrevision der Gemeindeordnung. Diese wird primär nötig, weil die Zweckverbände Feuerwehr Rafz-Wil und Schwimmbad Rafz-Wil per Ende Jahr aufgelöst und durch Kommissionen ersetzt werden sollen. Dies ist ohne eine Anpassung der Gemeindeordnung nicht möglich.

