Von Orkan Lothar zerstört – Rafz hat nach 21 Jahren wieder einen eigenen Vita-Parcours Die Feierlichkeiten und Projekte rund um das 1150-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Rafz fielen grösstenteils der Corona-Krise zum Opfer. Mit einem neuen Vita-Parcours konnte nun jedoch ein nachhaltiges Werk realisiert werden. Flavio Zwahlen

Auf dem neuen Vita-Parcours in Rafz kommen Sportbegeisterte an 15 Stationen vorbei, wo sie insgesamt 43 verschiedene Übungen machen können. Foto: Paco Carrascosa

In vielen Unterländer Haushalten liefen die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest, als am Morgen des 26. Dezember 1999 ein beispielloser Sturm über die Region fegte. Ein Orkan mit dem Namen Lothar richtete vor allem in Nordfrankreich, der Schweiz, Süddeutschland und Österreich die grössten Sturmschäden der jüngeren europäischen Geschichte an. Dabei wurde auch der Vita-Parcours in Rafz stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden waren derart gross, dass sich die Gemeinde dazu entschlossen hat, die Überbleibsel abzubauen und zu entsorgen.