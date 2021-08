Mobiler Bancomat beim Gemeindehaus – Rafz hat wieder einen ZKB-Automaten Der ZKB-Geldautomat an der Bahnhofstrasse in Rafz wurde aus Angst vor Sprengung stillgelegt. Nun hat die Bank für temporären Ersatz gesorgt. Flavio Zwahlen

Seit einigen Tagen steht ein mobiler Bancomat der Zürcher Kantonalbank neben dem Rafzer Gemeindehaus. Foto: Paco Carrascosa

Über dem ZKB-Bancomaten an der Bahnhofstrasse 5 in Rafz befinden sich mehrere Wohnungen. Nicht auszudenken, was die Folgen wären, würde der Automat gesprengt. Und dies ist derzeit keinesfalls ausgeschlossen, gab es doch in den vergangenen Monaten eine Serie von Bancomat-Sprengungen in der Deutschschweiz. Ende Juni war der Automat der Credit Suisse im benachbarten Eglisau betroffen. Dieser stand in einem frei stehenden kleinen Häuschen, von dem nach der Detonation des Sprengstoffes nur noch Trümmer übrig blieben.

Die Sprengung hat das frei stehende Häuschen des Geldautomaten vor der Landi in Eglisau Ende Juni völlig zerstört. Foto: Florian Schaer

Die ZKB bestätigte gegenüber dieser Zeitung, dass der Bancomat in Rafz «in Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten über die letzten Wochen» stillgelegt wurde. Die Kundinnen und Kunden wurden auf den nächstgelegenen Automaten bei der Filiale im Zentrum von Eglisau verwiesen.