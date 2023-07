Welche Pflästerung darf es sein? – Rafz informiert und debattiert über Steine Die Märktgass im Dorfkern soll durch Pflastersteine verschönert werden. Das kann teuer werden – und war an einer Informationsveranstaltung Grund für zahlreiche Fragen. Manuel Navarro

Maggia hell, Maggia dunkel, Pietra Forte gestrahlt – oder vielleicht doch lieber geflammt? Und was ist mit dem Exemplar Guber, welches in Grossstädten so beliebt ist? Sagt Ihnen alles nichts? Keine Sorge, Sie sind nicht allein.