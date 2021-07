Entscheidung im November – Rafzer Gemeinderat gibt Projekt für Altersheim den letzten Schliff Das Rafzer Altersheim benötigt eine Sanierung. Zuvor soll es aber aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert werden. Vor der Abstimmung trifft der Gemeinderat nun letzte Entscheidungen. Manuel Navarro

Dieses Jahr werden für das Alters- und Pflegeheim wichtige Entscheidungen getroffen. Foto: Daniel Kellenberger

In Rafz steht dieses Jahr im Herbst noch eine wichtige Entscheidung an. Dann werden die Stimmberechtigten an der Urne darüber entscheiden müssen, ob das Alters- und Pflegeheim (APH) Peteracker vom Gemeindehaushalt getrennt werden soll. Die Idee wäre, dass das APH stattdessen zu einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft wird, die sich im Besitz der Gemeinde befindet.

Das klingt bürokratisch, der Entscheid hat aber weitreichende und einschneidende Folgen für die Altersversorgung in der Gemeinde. Denn die Zukunft des Peteracker ist seit geraumer Zeit ein Thema in Rafz. 2013 scheiterte ein Projekt, welches den Bau einer Wohngruppe für Demente vorsah. Weil danach keine Erweiterungen durchgeführt wurden, muss das Heim nun dringend modernisiert und vergrössert werden. Der Anteil der über 80-Jährigen in der Gemeinde wird bis 2030 markant ansteigen. Verglichen mit 2015, als 180 solcher Personen in Rafz gezählt wurden, wird sich die Anzahl in den nächsten 10 Jahren um über 87 Prozent auf 340 erhöhen. Das Heim ist in seinem jetzigen Zustand nicht in der Lage, das Bedürfnis nach Wohnmöglichkeiten im Alter abzudecken. Die aktuell 42 verfügbaren Zimmer reichen dazu nicht aus, schon 2019 musste das Heim über 200 Bewerberinnen und Bewerbern eine Absage erteilen. Zudem fehlt es an den nötigen Einrichtungen. Bei jeder zweiten Anfrage für einen Platz im Heim steht das Thema Demenz im Zentrum. Aber gerade dafür ist das Heim schlecht eingerichtet. Es gibt keine halb geschlossenen Wohnmöglichkeiten, entsprechend gross ist die Gefahr, dass eine an Demenz erkrankte Person wegläuft.