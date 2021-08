Neue Form der Zusammenarbeit – Rafzerfeld stimmt über das Ende der Zweckverbände ab Die Rafzerfelder Gemeinden arbeiten oft in Zweckverbänden zusammen. Künftig wohl weniger oft: Urnenabstimmungen läuten deren Ende ein. Manuel Navarro

Themenbild: Das Führen des Betreibungsamts ist eine Aufgabe, die neu nicht mehr im Zweckverband organisiert werden soll. Foto: Marc Dahinden

Am 26. September geht es in der Schweiz zur Sache. An der Urne wird über Vorlagen abgestimmt, die emotional aufgeladen sind und politisch im Vorfeld für Diskussionen sorgen. Die sogenannte 99-Prozent-Initiative wirft die Frage auf, wie hoch Kapital besteuert werden soll und inwiefern dadurch indirekt der Reichtum in der Schweiz ein wenig umverteilt werden soll. Und würde diese Initiative nicht schon genügend Streitpotenzial bieten, gesellt sich noch ein zweiter Knüller dazu: An der Urne wird auch über die Ehe für alle abgestimmt. Und je näher das Abstimmungswochenende rückt, desto deutlicher zeigt sich: Noch immer ist die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare für gewisse Kreise ein rotes Tuch.