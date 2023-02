Banken-Ära geht zu Ende – Raiffeisen schliesst Filiale in Oberembrach Per Ende Juni wird die Raiffeisenbank die Geschäftsstelle in Oberembrach aufgeben. Der Bancomat soll bestehen bleiben, zu Entlassungen wird es nicht kommen.

Alexander Lanner

Seit 1932 ist in Oberembrach eine Bankfiliale zu finden. Ende Juni ist damit Schluss. Foto: Sibylle Meier

Die Raiffeisenbank Region Glatt passt ihr Vertriebsnetz per 30. Juni an, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf diesen Zeitpunktgleichen wird die Geschäftsstelle in Oberembrach geschlossen. Der örtliche Bancomat soll allerdings bestehen bleiben. Zu Kündigungen von Mitarbeitenden werde es nicht kommen.