Neuer Standort – Raiffeisen zieht ins Ladenzentrum von Bassersdorf Die Raiffeisenbank Bassersdorf verlässt nach über 24 Jahren das Gebäude beim Denner. Das Finanzinstitut verlagert seine Räumlichkeiten in die Nähe von Migros und Coop. Manuel Navarro

Der Schriftzug verrät es bereits: Im Herbst zieht die Raiffeisenbank in das Gebäude gegenüber der Migros. Foto: Francisco Carrascosa

«Ab Herbst 2021 mittendrin», prangt es in grossen Lettern auf den Scheiben des Gebäudes an der Baltenswilerstrasse 2 in Bassersdorf. Das durch seine rote Farbe und seine moderne Architektur auffallende Bauwerk befindet sich direkt auf der anderen Strassenseite der Migros. «Mittendrin» eingemietet sein wird hier ab Herbst die Raiffeisenbank. Das Finanzinstitut verlässt damit nach 24 Jahren seinen bisherigen Standort an der Klotenerstrasse 20. Auch dort hatte die Bank schon die Nähe zur Migros genossen: Direkter Nachbar war der Denner gewesen.

Bankleiter Roger Felder erklärt, weshalb die Genossenschaft nun den Standort wechselt. «Wir bauen derzeit in Wallisellen den neuen Hauptsitz der Raiffeisen-Genossenschaft Region Glatt.» Dadurch werden gewisse administrative Aufgaben, die bisher in Wallisellen, Bassersdorf und Effretikon erledigt werden, an einem Ort zusammengefasst erledigt werden. «Das hilft uns, effizienter zu werden. Und wir brauchen deshalb in Bassersdorf nicht mehr so viel Fläche wie bisher.»