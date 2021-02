Es dauert oft mehr als eine Viertelstunde – Randregionen sind schlecht vom Rettungsdienst abgedeckt Im Wehntal oder in Rafz kommt der Krankenwagen nach einem Notruf oft später an, als es der Kanton vorgibt. Die Problematik haben Unterländer Kantonsräte nun beim Regierungsrat angemeldet. Manuel Navarro

Die Rettungswagen des Spitals Bülach haben oft ein wenig Verspätung. Ein Postulat im Kantonsrat soll Abhilfe schaffen. Foto: Sibylle Meier

In Niederweningen wurde 2019 exakt 58-mal ein Krankenwagen gerufen. Gemäss den Richtlinien, die der Kanton Zürich vorgibt, sollte der Rettungsdienst innert 15 Minuten am Einsatzort sein. In Niederweningen war dies aber 17-mal der Fall. In den übrigen 41 Notfällen brauchten die Sanitäter länger, um vor Ort zu sein.

Auch in anderen Gemeinden des Wehntals wartet man oft mehr als eine Viertelstunde auf den Krankenwagen. In Oberweningen traf die Ambulanz nur in 63 Prozent der Fälle den Richtwert, in Schöfflisdorf in 78 Prozent der Fälle, in Schleinikon gar nur in einem von insgesamt acht Notfällen.