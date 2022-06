Am Ende doch keine Überraschung – Raphael Wicky wird neuer YB-Trainer Die YB-Trainersuche hat ein Ende: Am frühen Donnerstagmorgen geben die Young Boys bekannt, dass sie Raphael Wicky verpflichtet haben.

Einer der meistgenannten Kandidaten: Raphael Wicky ist neuer Trainer bei YB. Foto: Martin Meienberger (freshfocus)

Die YB-Woche begann mit einem Transfer – aber nicht dem, den alle erwarteten: Filip Ugrinic wechselt nach Bern – und alle fragten sich: Wann kommt der Trainer? Die YB-Woche ging weiter mit einem Transfer – aber nicht dem, den alle erwarteten: Cedric Itten wechselt nach Bern – und alle fragten sich: Wann kommt der Trainer? Die YB-Woche steht in ihrem vierten Tag, Raphael Wicky ist als neuer Trainer verpflichtet – und viele fragen sich: Was kommt da auf YB zu?

Der 45-jährige Oberwalliser ist seit Anbeginn einer der meistgenannten Kandidaten für einen der begehrtesten Posten im Schweizer Clubfussball, der verfügbar war, sobald im Mai klar wurde, dass Interimstrainer Matteo Vanetta nach durchzogenen Resultaten als Dauerlösung nicht mehr zu vermitteln sein würde. YB sah sich um, führte Gespräche, unter anderem mit Marc Schneider und Thomas Stamm. Der eine ging zu Greuther Fürth in die 2. Bundesliga, der andere ist noch beim SC Freiburg, vielleicht aber bald sonstwo unter Vertrag.

Zehn Monate nach seinem Abgang in Chicago bei Fire und dem Clubprojekt, bei dem der frühere FCB-Sportchef Georg Heitz mitwirkt, hat Wicky wieder einen Job, vier Jahre nach seinem Aus beim FC Basel. Als Wicky ging, kam YB auf – im Sommer 2018 war er nicht nur mit dem FCB entthront, YB liess dem damaligen Titel auch drei weitere folgen. Zu diesem Erfolg muss er mit den Young Boys zurückfinden. Wicky wird daran gemessen werden, ob er es mit YB schafft, den Titel wieder zu holen.

Die Liga und ihre Exponenten kennt Wicky also bestens. Bei YB ist er vor allem mit Stéphane Chapuisat und Christoph Spycher vertraut, mit dem Che heutigen Gesamtverantwortliche Sport stand er 17-mal für die Nationalmannschaft auf dem Platz, auch mit dem neuen YB-Sportchef Steve von Bergen bestritt Wicky für die Schweiz noch ein Spiel.

Nun ist klar, wer bei den Young Boys an der Seitenlinie das Zepter übernimmt: Raphael Wicky. Der 45-jährige Oberwalliser wird heute Mittag an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz im Wankdorfstadion vorgestellt.

Wicky war in der Saison 2017/18 Trainer beim FC Basel, wurde aber nach nur zwei Spielen in der neuen Saison bereits wieder entlassen. Zuletzt war er vereinslos, davor war er als Cheftrainer von Chicago Fire in der Major League Soccer beschäftigt.

