Tessiner Autobahn – Raser bei Lugano mit 229 km/h auf dem Tacho erwischt Der Mann mit Wohnsitz im Kanton Graubünden war in Richtung Norden unterwegs gewesen, bevor er in die Geschwindigkeitsfalle tappte.

Der Raser war nachts bei Lugano auf der Autobahn mit Tempo 229 unterwegs. Foto: Alessandro della Valle (Keystone/Symbolbild)

Im Kanton Tessin zog die Polizei einen Autofahrer mit Tempo 229 Stundenkilometern auf der Autobahn A2 aus dem Verkehr. Auf dem Streckenabschnitt bei Lugano erlaubt gewesen wären 120 Stundenkilometer.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag im Gebiet Manno nordwestlich von Lugano, wie die Tessiner Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 32-jährige Mann mit Wohnsitz im Kanton Graubünden war kurz vor 23.30 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als er in die Kontrolle geriet.

Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft wegen schweren Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt. Den Führerschein musste er abgeben.

( SDA /fal )